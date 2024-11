Initiative zu Entkriminalisierung von Abtreibung – Union kündigt Widerstand an

Berlin: Abgeordnete aus mehreren Bundestagsfraktionen wollen noch vor der Bundestagswahl eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in den ersten drei Monaten erreichen. Die geltende Regelung stelle eine erhebliche Einschränkung der Selbstbestimmung dar und könne Schwangeren körperliche und seelische Schaden zufügen, heißt es in dem Gesetzentwurf. Bislang haben sich mehr als 230 Abgeordnete von SPD, Grünen und Linken hinter den Antrag gestellt. Die Union kündigte entschiedenen Widerstand gegen die Initiative an. "Als CDU/CSU-Bundestagsfraktion werden wir uns mit aller Kraft dagegen wehren", sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dorothee Bär der Nachrichtenagentur AFP.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2024 03:00 Uhr