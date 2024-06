Ingolstadts OB Scharpf soll Wiesn-Chef werden

Ingolstadt: Oberbürgermeister Christian Scharpf soll Wirtschaftsreferent und damit Wiesn-Chef in München werden. Das hat die SPD-geführte Stadtspitze am Vormittag mitgeteilt. Die Wahl im Stadtrat ist für den 23. Oktober geplant. Schon länger deutete sich an, dass der aktuelle Wirtschaftsreferent Baumgärtner von der CSU im Februar ausscheidet. Sein Nachfolger ist in München kein Unbekannter. Scharpf leitete bereits das Büro des ehemaligen Oberbürgermeisters Ude und war im Direktorium der Landeshauptstadt tätig. Seit 2020 ist er OB in Ingolstadt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 14:00 Uhr