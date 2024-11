Inflationsrate zieht im November weiter an

Wiesbaden: Die Teuerungsrate zieht weiter an: Im November sind die Verbraucherpreise den zweiten Monat in Folge gestiegen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts um durchschnittlich 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Oktober lag die Inflation in Deutschland noch bei 2,0 - im September bei 1,6 Prozent. Vor allem Lebensmittel und Dienstleistungen - wie etwa Gastronomie oder Autoreparaturen - sind teurer geworden. Die Aussichten für das Weihnachtsgeschäft erhalten damit Ökonomen zufolge einen weiteren Dämpfer. Deutliche Preisspitzen bei der Butter im Supermarkt oder der Kfz-Versicherung bei der Neujahrsrechnung verunsicherten die Verbraucher, so die Experten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2024 18:00 Uhr