Inflationsrate sinkt erstmals seit 2021 unter zwei Prozent

Wiesbaden: Die Inflation in Deutschland sinkt im August voraussichtlich deutlich. Das Statistische Bundesamt rechnet in einer ersten Schätzung mit einer Teuerungsrate von 1,9 Prozent im Vergleich zum August letzten Jahres. Es wäre das erste Mal seit rund dreieinhalb Jahren, dass die Inflationsrate unter zwei Prozent liegt. Im Juli hatte sie noch 2,3 Prozent betragen. Auch in Bayern geht die Teuerung zurück, hier liegt die Inflationsrate jetzt bei 2,1 Prozent. Deutlich günstiger als noch vor einem Jahr ist demnach zum Beispiel Energie. Für Restaurantbesuche müssen die Menschen im Freistaat aber tiefer in die Tasche greifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2024 15:00 Uhr