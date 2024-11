Inflationsrate legt im Oktober auf zwei Prozent zu

Wiesbaden: Die Preise in Deutschland lagen im Oktober im Schnitt um 2,0 Prozent über denen des Vorjahresmonats. Wie das Statistische Bundesamt am Vormittag mitteilte, wurden vor allem Dienstleistungen und Nahrungsmittel teurer. Im September hatte die Inflationsrate 1,6 Prozent betragen. Volkswirte gehen davon aus, dass die Teuerung in Deutschland bis zum Ende des laufenden Jahres auf moderatem Niveau weiter steigen wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2024 12:00 Uhr