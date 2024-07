Inflationsrate ist im Juli leicht gestiegen

Wiesbaden: Die Inflationsrate in Deutschland ist leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren Waren und Dienstleistungen im Juli durchschnittlich 2,3 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Im Juni hatte die Teuerungsrate bei 2,2 Prozent gelegen. Ökonomen hatten damit gerechnet, dass die Inflationsrate bei diesem Wert bleibt, zeigten sich aber überzeugt, dass die Teuerung in den nächsten Monaten bei etwa 2 Prozent liegen werde. Eine solche Entwicklung würde der EZB dann die Möglichkeit eröffnen, die Leitzinsen im Herbst weiter zu senken, hieß es. Unterdessen ist die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal leicht geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank laut Statistischem Bundesamt von April bis Juni um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Damit hinkt Deutschland anderen großen Euro-Staaten hinterher: Frankreich schaffte im Frühjahr ein Plus von 0,3 Prozent, Spanien legte um 0,8 Prozent zu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2024 15:00 Uhr