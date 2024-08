Inflation schwächt sich ab, Dax steigt auf Rekordhoch

Wiesbaden: Die Inflationsrate in Deutschland ist im August deutlich gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lagen die Verbraucherpreise im zu Ende gehenden Monat 1,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Auch in Bayern ging die Inflation im August zurück. Nach Zahlen des Landesamts für Statistik in Fürth sank sie auf 2,1 Prozent. Das lag vor allem an den deutlich gesunkenen Energiepreisen. Unterdessen ist der Deutsche Aktienindex auf ein Rekordhoch geklettert. Er stieg am Vormittag auf mehr als 18.900 Punkte und knackte damit die bisherige Bestmarke vom Mai. Experten rechnen damit, dass sowohl die Europäische Zentralbank als auch die US-Notenbank FED im September die Leitzinsen senken. Das sorgt für positive Stimmung an den Börsen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2024 14:00 Uhr