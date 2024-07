Inflation in der Eurozone leicht gestiegen

Luxemburg: Die Inflation in der Eurozone hat im Juli leicht angezogen. Sie stieg im Jahresvergleich auf 2,6 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat in in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juni hatte die Jahres-Inflation bei 2,5 Prozent gelegen. Den deutlichsten Preisanstieg gab es erneut bei den Dienstleistungen - mit einer Teuerungsrate von vier Prozent. Auch die Preise für Energie und Lebensmittel legten erneut zu. In Deutschland liegt die Inflation im Juli laut Eurostat im Durchschnitt der Euro-Länder - mit ebenfalls 2,6 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 13:00 Uhr