Industrieverband BDI forderte bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft

Wolfsburg: Der Bundesverband der deutschen Industrie hat angesichts der Krise bei Volkswagen von der Politik bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft gefordert. BDI-Präsident Russwurm kritisierte in der "Welt am Sonntag" zu hohe Energiepreise und Steuern sowie "ausufernde Bürokratie". Volkswagen hatte einen härteren Sparkurs angekündigt und Werksschließungen sowie betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen. Als Grund nannte Konzernchef Blume die schwierige Lage auf dem europäischen Automarkt. Die Vorsitzende der Partei die Linke, Wissler, hat derweil VW-Aktionäre aufgefordert, ihre Dividenden zurückzuzahlen. Es sei schäbig, dass ein Konzern, der 4,5 Milliarden Euro an seine Aktionäre ausgeschüttet habe, nun behaupte, er könne das Geld nicht auftreiben, um Werksschließungen und Entlassungen zu verhindern, sagte Wissler der "Rheinischen Post".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2024 14:00 Uhr