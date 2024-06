Industrie fordert deutliches Signal für mehr Wachstum

Berlin: Die deutsche Industrie hat die Bundesregierung mitten in den Haushaltsverhandlungen dazu aufgerufen, mehr gegen die aktuelle Konjunkturschwäche zu tun. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Russwurm, sagte bei einem Verbandstag in Berlin, die Wirtschaft stehe zum Standort Deutschland. Firmen wollten investieren und wachsen, das gehe aber nicht mit angezogener Handbremse. Deutschland falle im Vergleich zu den USA und China weiter zurück. Die Industrie erwarte jetzt eine entschlossene Wachstumsagenda, so Russwurm. Bundeskanzler Scholz stellte Entlastungen in Aussicht. Die Bundesregierung wolle private Investitionen fördern, sagte der SPD-Politiker auf dem "Tag der Industrie". Scholz versprach außerdem mehr Tempo bei Planungs- und Genehmigungsverfahren und beim Ausbau der Stromnetze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2024 18:00 Uhr