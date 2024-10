Indische Wirtschaftsgröße Ratan Tata gestorben

Neu Delhi: Ratan Tata, der frühere Chef des indischen Mischkonzerns Tata Group ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Der indische Ministerpräsident Modi würdigte Tata als visionären Wirtschaftsführer und mitfühlende Seele. Tata hatte nach einem Architekturstudium in den USA seit 1962 für den Konzern gearbeitet, den sein Urgroßvater fast hundert Jahre zuvor gegründet hatte. Die Unternehmensgruppe ging aus einer Spinnerei hervor und umfasst heute Firmen in der Metall- und Autoindustrie, Telekommunikation und IT. Seit 2008 gehören zum Beispiel die Automarken Jaguar und Land Rover zu Tata.

