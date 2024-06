Indiens Premier Modi sucht Koalitionspartner

Neu Delhi: Indiens Premierminister Modi sucht nach nach Bündnispartnern. Seine Partei BJP hat bei der Parlamentswahl unerwartet hohe Verluste erlitten und nach zehn Jahren zum ersten Mal die absolute Mehrheit verloren. Vor der Wahl war allgemein wieder mit einem überragenden Sieg des Regierungschefs gerechnet worden. Das Regieren dürfte für Modi in dessen dritter Amtszeit nun deutlich schwieriger werden. Am Samstag war in Indien nach sechs Wochen die größte demokratische Wahl der Welt zu Ende gegangen. Mehr als 968 Millionen Menschen waren zur Stimmabgabe aufgerufen.

