Indien hat Tigerpopulation innerhalb eines Jahrzehnts verdoppelt

Neu-Delhi: Indien hat seine Tigerpopulation in etwas mehr als einem Jahrzehnt verdoppelt. Derzeit gibt es dort laut Nationaler Tigerschutzbehörde etwa 3.700 dieser Tiere. Drei Viertel aller Tiger weltweit leben damit in Indien. Nach Angaben der indischen Behörde sind der Kampf gegen Wilderei und geschützte Gebiete der Grund für die Zunahme der Population. Außerdem hätten die Menschen in der Nähe von Tigergebieten verstanden, dass ihnen die Tiere Einnahmen durch Tourismus verschaffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2025 10:00 Uhr