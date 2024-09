In zahlreichen Städten Israels wurde Luftalarm ausgelöst

Tel Aviv: In zahlreichen Städten Israels ist am frühen Morgen Luftalarm ausgelöst worden. Wie die Armee auf der Online-Plattform X mitteilte, heulten die Sirenen praktisch im gesamten Zentrum des Landes. Eine aus dem Libanon abgefeuerte Rakete sei über dem Großraum Tel Aviv abgefangen worden. Berichte über Opfer oder Schäden gibt es bisher nicht. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu kündigte derweil weitere Angriffe auf die proiranische Hisbollah im Libanon an, die den Norden des Landes seit Beginn des Gaza-Kriegs vor knapp einem Jahr nahezu täglich beschießt. Er betonte, wer eine Rakete im Wohnzimmer oder in der Garage habe, werde kein Zuhause mehr haben. Israel wirft der Miliz vor, Waffen in Wohngebieten zu lagern. Nach libanesischen Angaben hat die israelische Armee auch in der vergangenen Nacht Ziele aus der Luft angegriffen und seit Beginn der Offensive fast 570 Menschen getötet.

