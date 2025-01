In zahlreichen Städten demonstrieren Menschen gegen CDU und CSU

Berlin: Bundesweit haben zehntausende Menschen gegen die gemeinsame Abstimmung der Union mit der AfD demonstriert. Sowohl vor der CDU-Zentrale in Berlin als auch vor der CSU-Zentrale in München kamen gestern mehrere tausend Protestierende zusammen. Die Berliner Organisatoren warfen der CDU vor, Rechtsextremen zu politischer Macht zu verhelfen. In der Leipziger Innenstadt versammelten sich etwa 5.000 Menschen unter dem Motto "Merz und AfD stoppen – Asylrecht verteidigen – Brandmauer wieder aufbauen". In Bayern gab es neben München auch in anderen Städten Demonstrationen, etwa in Nürnberg, Bamberg, Bayreuth und Aschaffenburg. Alle Veranstaltungen verliefen laut Bayerns Polizei friedlich und ohne Zwischenfälle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2025 09:00 Uhr