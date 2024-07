In Verhandlungen über Ende von Gazakrieg kommt Bewegung

Gaza-Stadt: In die Verhandlungen über ein Ende des Gazakriegs kommt Bewegung. Ein hochrangiges Mitglied der Hamas bestätige der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Gruppierung von Israel kein Bekenntnis mehr zu einem dauerhaften Waffenstillstand fordere. Gestern hatten beide Seiten in indirekten Verhandlungen erneut über ein Abkommen beraten. Demnach sei nun in einer ersten, auf sechs Wochen begrenzten Phase eine befristete Feuerpause vorgesehen. Dadurch soll die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen und der Abzug der israelischen Truppen garantiert werden. 16 Tage nach dem Beginn der ersten Phase sollen dann Gespräche über die Freilassung der Geiseln beginnen, so der Hamas-Sprecher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 10:00 Uhr