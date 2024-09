In Tschechien werden erste Orte wegen Hochwasser evakuiert

Prag: In Teilen Mitteleuropas sind nach starken Regenfällen mehrere Flüsse über die Ufer getreten. In Tschechien mussten bereits ganze Orte geräumt werden. Tausende Menschen sind betroffen. Einige Personen werden laut Polizei vermisst. Auch in Polen wurden die Menschen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Landesweit wurde an 47 Pegelmessstationen die Alarmstufe überschritten. In Österreich spitzt sich nach den Worten von Kanzler Nehammer die Lage ebenfalls weiter zu. Mehr als 40 Gemeinden wurden zum Katatstrophengebiet erklärt. In Rumänien starben vier Menschen durch das Hochwasser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2024 23:00 Uhr