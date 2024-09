In Thüringen und Sachsen zeichnet sich hohe Wahlbeteiligung ab

Erfurt: Bei der Landtagswahl in Thüringen zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Nach offiziellen Angaben haben bis zum Mittag rund 32 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme im Wahllokal abgegeben - etwas mehr als bei der Landtagswahl vor fünf Jahren und deutlich mehr als bei der Europa- und Kommunalwahl diesen Juni. In Sachsen haben mit knapp 26 Prozent bis zum Mittag etwas weniger Menschen ihre Stimme abgegeben als vor fünf Jahren. Allerdings wird damit gerechnet, dass es diesmal deutlich mehr Briefwähler gibt. Sowohl in Thüringen als auch in Sachsen könnte die AfD nach Umfragen deutliche Gewinne erzielen und auch das Bündnis Sahra Wagenknecht stark abschneiden. Es wird deshalb eine schwierige Regierungsbildung erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 14:00 Uhr