In Thüringen und Sachsen werden neue Landtage gewählt

Erfurt: In Sachsen und Thüringen wird heute ein neuer Landtag gewählt. In beiden Bundesländern öffnen die Wahllokale um acht Uhr. Nach Umfragen kann die AfD in Thüringen wie in Sachsen auf Rekordergebnisse um 30 Prozent hoffen. In Sachsen hat Ministerpräsident Kretschmer von der CDU Chancen auf eine weitere Amtszeit, in Thüringen muss Regierungschef Ramelow von den Linken dagegen um seinen Posten bangen. Den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP drohen massive Stimmenverluste. Mit der AfD will nach bisherigen Aussagen niemand auf Landesebene zusammenarbeiten, selbst wenn sie stärkste Kraft würde. In Thüringen deutet sich deshalb eine schwierige Regierungsbildung an. Die Wahlparty der AfD wird in dem Bundesland voraussichtlich ohne Medien stattfinden. Nachdem sich mehrere Journalisten, denen die Partei den Zutritt verweigern wollten, erfolgreich eingeklagt haben, will die AfD nun gar keine Medienvertreter zulassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 06:00 Uhr