In Thüringen ist die AfD erstmals stärkste Kraft bei einer Landtagswahl

Erfurt: Bei der Landtagswahl in Thüringen ist die AfD erstmals in einem Bundesland stärkste Kraft geworden. Nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis kommt die Partei von Spitzenkandidat Höcke auf 32,8 Prozent. Das ist ein Plus von fast zehn Prozentpunkten für die Partei, die vom thüringischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Die CDU kommt auf Platz zwei - und legt mit 23,6 Prozent leicht zu. Dahinter liegt das Bündnis Sahra Wagenknecht mit 15,8 Prozent. Die Linke von Ministerpräsident Ramelow stürzt auf 13,1 Prozent ab. Die SPD verliert nach Auszählung aller Wahlkreise gut zwei Prozentpunkte und liegt bei 6,1 Prozent. Grüne und FDP scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde. - AfD-Wahlsieger Höcke sieht den Regierungsauftrag bei seiner Partei. Da aber bisher alle relevanten Parteien eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen haben, will auch die zweitplatzierte CDU von Landeschef Voigt Gespräche über eine Regierungsbildung führen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 06:00 Uhr