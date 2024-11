In Teilen Kalifornien gilt wegen Waldbränden der Notstand

Los Angeles: Im US-Bundesstaat Kalifornien wüten schwere Waldbrände. Die Behörden haben in der Nacht tausende Bewohner aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Die Feuer hatten sich in der Nacht auf rund 80 Quadratkilometer ausgebreitet. Erschwert werden die Löscharbeiten durch starke Winde. Der Gouverneur von Kalifornien rief für Teile von Ventura County nördlich von Los Angeles den Notstand aus. So soll schneller Hilfe angefordert werden können. In zehntausenden Haushalten wurde aus Vorsicht der Strom abgeschaltet. Das Feuer war vor zwei Tagen ausgebrochen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.11.2024 12:15 Uhr