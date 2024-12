In Syrien übernimmt eine Übergangsregierung - Israel greift Waffenlager an

Damaskus: Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Assad, überträgt die bisherige Regierung ihre Macht schrittweise an das Übergangskabinett. Dieses soll von Mohammed al-Baschir angeführt werden. Das haben die scheidende Regierung und al-Baschir bei einem Treffen in der syrischen Hauptstadt vereinbart. Al-Baschir war zuvor Regierungschef in der Rebellenhochburg Idlib. Die Übergangsregierung soll zunächst bis März im Amt bleiben. Unterdessen attackiert Israel unter anderem Munitions- und Waffenlager in Syrien. Es gehe darum, strategische Einrichtungen zu zerstören, die den Staat Israel bedrohten, sagte Außenminister Katz. Vergangene Nacht hat das Militär außerdem syrische Marineschiffe angegriffen. Israel befürchtet Attacken der islamistischen Kämpfer, die am Sonntag den syrischen Diktator Assad gestürzt hatten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 17:00 Uhr