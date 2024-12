In Syrien stehen islamistische Rebellen offenbar vor der Einnahme von Homs

Homs: In Syrien stehen die islamistischen Rebellen offenbar vor der Einnahme der dritten wichtigen Stadt. Im Kurznachrichtendienst Telegram teilten sie am Abend mit, die Außenbezirke von Homs erreicht zu haben. Zuvor hatten die Aufständischen bereits die Städte Hama und Aleppo erobert. Unterdessen meldet die russische Luftwaffe Schläge gegen die Rebellen in mehreren Provinzen.

