In Südbayern sind derzeit außergewöhnlich viele Kraniche unterwegs

Hilpoltstein: Außergewöhnlich viele Kraniche ziehen in diesem Herbst über Bayern Richtung Süden. Darauf hat der Landesbund für Vogel- und Naturschutz, LBV, hingewiesen. So berichteten Mitglieder aus den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Mühldorf und Pfaffenhofen von großen Schwärmen am vergangenen Wochenende. Teilweise hatten sich mehrere tausend Vögel zusammengefunden. Die Kraniche sind mit einer Geschwindigkeit von 50 bis 70 Kilometern pro Stunde unterwegs und an - wie der LBV berichtet - ihren "trompetenartigen Rufen" leicht zu erkennen. Laut LBV sind die Kraniche seit etwa 15 Jahren auf neuen Routen entlang der großen Flüsse in Südbayern zu beobachten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2024 12:00 Uhr