In Spaniens Flutgebiet wird nach Vermissten gesucht

Valencia: Nach dem schweren Unwetter in Spanien ist die Zahl der Toten auf mindestens 95 gestiegen. Noch ist den Behörden allerdings nicht klar, wie viele Menschen vermisst werden. Rettungskräfte setzen heute die Suche nach Toten und Vermissten fort. Viele Spanier harren zudem noch ohne Hilfe in Gebäuden und Autos aus. Die schweren Regenfälle hatten viele Flüsse über die Ufer treten lassen. Straßen sind unpassierbar und Brücken zerstört, zehntausende Haushalte haben keinen Strom. Besonders schlimm ist die Lage in der Region Valencia in Südspanien. Dort fiel an manchen Orten in acht Stunden so viel Regen wie sonst in einem ganzen Jahr. Spaniens Zentralregierung in Madrid hat eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 07:00 Uhr