In Spanien steigt die Zahl der Toten auf mehr als 90

Valencia: Nach der Flutkatastrophe in Spanien ist die Zahl der Toten auf über 90 gestiegen. Allein die Rettungskräfte in der spanischen Region Valencia bestätigten dutzende Opfer. Dazu kommen Tote in der benachbarten Region Kastilien-La Mancha und im südlichen Andalusien. Helfer suchen weiter nach Vermissten. Sintflutartige Regenfälle hatten in der Nacht Brücken und Gebäude fortgespült. Städte standen unter Wasser. In Valencia fiel in rund 150.000 Haushalten der Strom aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 00:00 Uhr