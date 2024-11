In Spanien geht die Vermisstensuche nach der Unwetterkatastrophe weiter

Madrid: In Spanien suchen Rettungskräfte weiter nach Überlebenden der Unwetterkatastrophe. Die genaue Zahl der Vermissten ist derzeit nicht klar. Der Minister für Territorialpolitik, Torres, sagte am Abend, es würden noch Dutzende und Aberdutzende Menschen vermisst. Die Zahl der Todesopfer geben die Behörden inzwischen mit fast 160 an. Die spanische Regierung entsendet 500 weitere Soldaten in die Katastrophengebiete, um Hilfsgüter zu verteilen und die Logistik sicherzustellen. Vielerorts fehlt es in den Katastrophengebieten an Lebensmitteln, Wasser und Strom. Derweil gibt es weiterhin Gefahrenmeldungen. Der nationale Wetterdienst warnt vor weiteren Regenfällen in einer Provinz nördlich von Valencia.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2024 09:00 Uhr