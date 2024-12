In Skandinavien ist offenbar ein weiteres Datenkabel zerstört

Helsinki: In Skandinavien ist offenbar ein weiteres Datenkabel zerstört worden. Betroffen ist eine Glasfaserverbindung von Finnland nach Schweden. Nach Informationen des Schwedischen Rundfunks wurde der Kabelstrang nicht unter Wasser in der Ostsee sondern an Land unterbrochen, und zwar auf der finnischen Seite. Sowohl Privatkunden als auch Geschäftskunden seien betroffen, teilte der Anbieter. Die finnische Polizei gehe von einer Straftat aus, so der schwedische Rundfunk. Erst vor zwei Wochen waren zwei Datenkabel in der Ostsee beschädigt worden. Das eine verbindet Deutschland und Finnland, das andere Litauen und Schweden. Ins Visier der Ermittler geriet ein chinesischer Frachter, der in dem Bereich unterwegs war, wo die Schäden auftraten. Politiker verschiedener Länder äußerten den Verdacht, dahinter könne Sabotage stecken. Die beiden Kabelstränge sind mittlerweile repariert.

