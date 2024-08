In Siegen werden sechs Menschen bei Messerangriff verletzt

Siegen: In der nordrhein-westfälischen Stadt hat eine Frau in einem Bus offenbar wahllos auf mehrere Menschen eingestochen. Bei dem Angriff der 32-jährigen Deutschen wurden drei Menschen lebensgefährlich verletzt, außerdem gibt es drei weitere Verletzte. Hinweise auf ein terroristisches Motiv gibt es nicht, nach dpa-Informationen gehen die Behörden von einer psychischen Erkrankung aus. Die Frau war demnach polizeibekannt. Der Bus mit etwa 40 Passagieren an Bord war auf dem Weg zum Stadtfest. Die Veranstaltung soll trotz der Bluttat heute fortgesetzt werden. Für den Vormittag ist ein ökumenischer Gottesdienst geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 07:00 Uhr