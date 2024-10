In Sachsen starten Sondierungsgespräche

Dresden: Mehr als sieben Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen nimmt die CDU heute mit dem BSW und der SPD Sondierungsgespräche über eine mögliche Regierungsbildung auf. Die Spitzengremien der drei Parteien hatten in der vergangenen Woche mit entsprechenden Beschlüssen den Weg dafür frei gemacht. Sogenannte Kennenlerngespräche nach der Wahl Anfang September hatten in einem gemeinsamen Papier gemündet, das nun Grundlage der Sondierungen ist.

