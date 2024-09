In Ramstein wird neue Ukraine-Hilfen beraten

Ramstein: Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz wird über die weitere Unterstützung der Ukraine beraten. Verteidigungsminister und Militärvertreter aus 50 Staaten diskutieren über Forderungen der Ukraine nach einem Einsatz weitreichender Waffen gegen Ziele in Russland. Nach Medienberichten will Präsident Selenskyj persönlich an dem Treffen seiner Verbündeten in Ramstein teilnehmen. Er ist nach Deutschland gekommen und wird am Nachmittag auch mit Bundeskanzler Scholz sprechen.

