In Ramstein wird neue Ukraine-Hilfen beraten

Ramstein: Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz kommen am Vormittag Verteidigungsminister und Militärvertreter aus 50 Staaten zusammen, um über weitere Unterstützung für die Ukraine zu beraten. Medienberichten zufolge wird auch der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet. Er will die Verbündeten demnach persönlich um weitere Waffen im Kampf gegen Russland bitten. Dabei gehe es vor allem um weitreichende Raketen und mehr Flugabwehr. Bereits vor dem Treffen der sogenannten Kontaktgruppe schrieb Selenskyj auf der Plattform X, dass sein Land dringend die Erlaubnis seiner Partner brauche, jene Flugplätze anzugreifen, von denen Russland Raketen auf die Ukraine abschieße. Am Nachmittag will sich Selenskyj in Frankfurt am Main mit Kanzler Scholz treffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2024 09:00 Uhr