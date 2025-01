In Österreich verhandeln ÖVP und SPÖ über Große Koalition

Wien: Nach den gescheiterten Koalitionsverhandlungen in Österreich könnte es dort eine Große Koalition geben. Bundespräsident van der Bellen kündigte an, dass die sozialdemokratische SPÖ und die konservative ÖVP die Gespräche alleine fortsetzen. Die liberalen Neos ließen die Verhandlungen mit ihnen platzen, - sie warfen den anderen Parteien mangelnden Reformwillen vor. Falls sich SPÖ und ÖVP auf ein Zweierbündnis einigen, hätte es nur eine Stimme Mehrheit im Nationalrat in Wien.

