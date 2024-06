In Österreich sind Wahllokale geflutet - Kein Katastrophenfall mehr in Deggendorf

Graz: In Österreich sind nach den schweren Unwettern von gestern einige Wahllokale in der Steiermark nicht zugänglich oder zerstört. Wie die Behörden heute mitteilten, wurden die Bürger in Deutschfeistritz und im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld durch Aushänge informiert, dass ihre Wahllokale verlegt wurden. Starker Regen hatte gestern vor allem in Deutschfeistritz für Überschwemmungen gesorgt, Autos mitgerissen und zahlreiche Häuser beschädigt. In der Nähe von Graz ging eine Mure auf die Autobahn nieder. Nach Angaben der Polizei sind nach wie vor einige Strecken gesperrt. In Deutschland sind die Niederschläge gestern dagegen nicht so stark ausgefallen wie befürchtet, so dass sich die Lage in den Hochwassergebieten weiter entspannt. Inzwischen hat auch der Landkreis Deggendorf den Katastrophenfall aufgehoben. Der Donaupegel wird den Prognosen zufolge im Laufe des Tages Meldestufe drei unterschreiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 12:00 Uhr