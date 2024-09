In Österreich haben die Wahllokale geschlossen

Wien: In Österreich haben soeben die letzten Wahllokale geschlossen. 6,4 Millionen Menschen waren dort heute zur Wahl des neuen Parlaments aufgerufen. Erwartet werden eine vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung und ein knappes Rennen zwischen der rechts-populistischen FPÖ und der konservativen ÖVP. Letzte Umfragen sahen die Partei von Kanzler Nehammer im Aufwärtstrend, aber immer noch knapp hinter der FPÖ. Deren Chef Kickl zeigte sich bei der Stimmabgabe zuversichtlich. Nehammer wiederum verwies auf eine zuletzt starke Bewegung in Richtung ÖVP. In Kürze werden erste Hochrechnungen erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 17:00 Uhr