In Oberfranken sorgt Sturmtief Kirk für Behinderungen

Nürnberg: In Deutschland sorgt ein ehemaliger Hurrikan für Probleme: Kirk hat als Sturmtief inzwischen auch Bayern erreicht und sorgt vor allem in Franken für Behinderungen. Die Polizeipräsidien Ober- und Mittelfranken melden ersten Einsätze. Dabei geht es vor allem um umgewehte Bäume, Schilder und Baustellenabsperrungen. Nach Angaben eines ARD-Meteorologen wurde in Würzburg in der Spitze Windstärke 11 gemessen. Zuvor hatte die Deutsche Bahn vor allem in Südwesten Deutschlands Probleme in Folge des Sturms gemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2024 08:00 Uhr