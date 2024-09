In Nürnberg gab es nach einem morgendlichen Unwetter viele Feuerwehreinsätze

Nürnberg: Starke Gewitter haben am Morgen in Teilen Bayerns viele Feuerwehreinsätze nach sich gezogen. Allein im Großraum Nürnberg musste die Feuerwehr zwischen 7 Uhr und 9:30 Uhr insgesamt 45 Mal ausrücken. Meist waren vollgelaufene Keller oder Blitzeinschläge das Problem. Im Stadtgebiet Nürnberg waren zwei Personen mit ihrem Auto in einer voll Wasser gelaufenen Unterführung stecken geblieben. Sie konnten unverletzt befreit werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 12:00 Uhr