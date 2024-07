In München beginnt die Welt-Aids-Konferenz

München: Die Vereinten Nationen haben zum Auftakt der Welt-Aids-Konferenz in München zu einem entschiedeneren Kampf gegen die Immunschwächekrankheit aufgerufen. Die Direktorin des Gemeinsamen UN-Programms für HIV und Aids, Byanyima, erklärte, die Ungleichheiten, die die HIV-Pandemie anfachten, würden nicht ausreichend bekämpft. In München findet bis einschließlich Freitag die 25. Welt-Aids-Konferenz statt. Während die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle in den letzten Jahren insgesamt kontinuierlich zurückgegangen ist, macht Experten die Lage in manchen Regionen, etwa Osteuropa, große Sorgen, wo die Zahlen aufgrund unzureichender Präventionsmaßnahmen weiter steigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 17:00 Uhr