In München beginnt die Fußball-EM

München: Die Fußball-EM beginnt am Abend mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland. Für die Partie in der Münchner Arena stehen Bundestrainer Nagelsmann alle Spieler zur Verfügung. Nagelsmann appellierte an alle Fans, seine Mannschaft - auch lautstark - zu unterstützen. Es gelte, den Heimvorteil zu nutzen. In der ausverkauften Münchner Arena werden 67.000 Zuschauer erwartet, unter ihnen Bundespräsident Steinmeier. Die deutsche Elf wird mit Kapitän Ilkay Gündogan auflaufen. Nach seinen Worten will die Mannschaft dazu beitragen, dass es mehr Zusammenhalt im Land gibt. Insgesamt werden bis zum EM-Finale in Berlin am 14. Juli 51 Spiele ausgetragen. Erstmals bei einem solchen Turnier kommt die halb-automatische Abseits-Technologie zum Einsatz. Sie soll dafür sorgen, dass strittige Entscheidungen bei Toren schneller getroffen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 08:00 Uhr