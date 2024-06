In mehreren schwäbischen Landkreisen gilt nun der Katastrophenfall

Augsburg: Der extreme Dauerregen hat in Schwaben an mehreren Pegeln ein Hochwasser mit Überschreitungen der Meldestufe 4 verursacht. Wie der Hochwassernachrichtendienst Bayern mitteilte, drohen an einigen Orten Überflutungen. Besonders betroffen sind Günz, Mindel, Zusam und Schmutter. Teilweise wurden Werte eines Jahrhunderthochwassers erreicht, und zwar an den Pegeln Nattenhausen/Günz und Dasing/Paar. Der Landkreis Augsburg hat den Katastrophenfall ausgelöst. Dort werden insbesondere die Menschen in Gessertshausen, Fischach und Langenneufnach dringend aufgerufen, Tiefgaragen sowie Kellerräume zu meiden. Mit großflächigen Überschwemmungen ist zu rechnen. Auch in den Landkreisen Aichach-Friedberg und Günzburg gilt der Katastrophenfall. Im Landkreis Unterallgäu wurde die Vorstufe zum Katastrophenfall ausgelöst. Dort läuft in Babenhausen derzeit eine groß angelegte Evakuierungsaktion. Am frühen Nachmittag besuchen Ministerpräsident Söder und Innenminister Herrmann das schwäbische Hochwassergebiet. In Fischach bei Augsburg wollen sie sich ein Bild von der Lage machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 12:30 Uhr