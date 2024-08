In Lohr am Main wird heute ein lokaler Feiertag begangen

Lohr am Main: Die Stadt im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart begeht heute einen lokalen kirchlichen Feiertag: den Tag des Heiligen Rochus. Er geht auf das Jahr 1666 zurück, in dem die Lohrer gelobt hatten, jedes Jahr am 16. August auf den Valentinusberg zu ziehen, wenn die Stadt vor der drohenden Pest bewahrt würde. Hinter der sogenannten "Pestfahne" ziehen die Menschen in der Früh von der Stadtpfarrkirche St. Michael hinauf zur Valentinuskapelle, wo das Hochamt gefeiert wird. - Wegen des heutigen Brückentags nach Mariä Himmelfahrt sind in diesem Jahr städtische Einrichtungen wie das Rathaus und die Stadtbibliothek geschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 08:00 Uhr