In Litauen deutet sich nach erster Runde der Parlamentswahl ein Machtwechsel an

Vilnius: In Litauen deutet sich nach der ersten Runde der Parlamentswahl ein Machtwechsel an. Nach Auszählung von 61 Prozent der Stimmen liegen aktuell die Sozialdemokraten vorn. Das teilte die Wahlkommission am Abend mit. Die konservative Regierungspartei muss dagegen mit Verlusten rechnen. Auf Platz zwei liegt nach aktuellem Stand eine populistische Partei, die zum ersten Mal angetreten ist. Bei der Wahl wurde über knapp die Hälfte der Sitze im Parlament abgestimmt. Bei der zweiten Runde in zwei Wochen werden dann die restlichen Sitze per Direktmandat gewählt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2024 01:00 Uhr