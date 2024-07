In Kalifornien kämpfen 2.500 Feuerwehrleute gegen Waldbrand

Chico: In Kalifornien haben etwa 5.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen wegen eines riesigen Waldbrandes verlassen. Das Feuer breitet sich nach Angaben der Behörden mit einer Geschwindigkeit von etwa 1.600 bis 2.000 Hektar pro Stunde aus. Inzwischen ist ein Areal betroffen, das rund dreimal so groß ist wie der Bodensee. Für tausende weitere Menschen haben die Behörden eine Vorwarnung rausgegeben. Etwa 2.500 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Am Donnerstag wurde ein 42-jähriger Verdächtiger wegen Brandstiftung festgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.07.2024 11:30 Uhr