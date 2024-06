In Israel demonstrieren Tausende gegen Ministerpräsident Netanjahu

Jerusalem: In Israel haben wieder tausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu protestiert. Sie forderten vorgezogene Neuwahlen und ein Abkommen mit der islamistischen Hamas, das zur Freilassung der Geiseln führt. Bei Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten wurden Medienberichten zufolge drei Menschen verletzt, acht Personen wurden festgenommen. Seit Monaten gibt es in Israel immer wieder Massenproteste gegen die Regierung. Ministerpräsident Netanjahu wird vorgeworfen, mit Rücksicht auf seine extremistischen Koalitionspartner eine Verhandlungslösung mit der Hamas zu verhindern. Er selbst macht die Hamas für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich. Am Wochenende hatte sich Oppositionschef Gantz aus dem Kriegskabinett der Regierung zurückgezogen. Gestern wurde das Gremium aufgelöst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 06:00 Uhr