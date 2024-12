In Homs gilt laut syrischen Medien eine Ausgangssperre nach Demonstrationen

Damaskus: In der drittgrößten Stadt Syriens, Homs, ist eine Ausgangssperre verhängt worden. Das melden staatliche Medien. Grund seien Demonstrationen, bei denen es zu Unruhen gekommen sein soll. Die herrschende Islamistengruppe HTS hat sich bisher nicht offiziell zu der Maßnahme geäußert. Einwohner von Homs berichten, dass Gewalt gegen Alawiten die Proteste ausgelöst habe, eine Minderheit in Syrien, der auch der gestürzte Machthaber Assad angehört. Auch in anderen Orten an der Küste und im Zentrum des Landes gingen Tausende Menschen auf die Straße, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2024 21:00 Uhr