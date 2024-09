In Großbritannien werden viele Häftlinge vorzeitig entlassen

London: Um Platz in den überfüllten Gefängnissen zu schaffen, kommen in Großbritannien insgesamt 1.700 Häftlinge vorzeitig frei. Zur Begründung erklärte die Regierung, es drohe "ungehemmte Kriminalität", weil Polizei und Gerichte niemanden mehr einsperren könnten. In den Haftanstalten, viele davon aus dem 19. Jahrhundert, gibt es derzeit kaum noch freie Plätze. Gefangene sollen nach 40 Prozent ihrer verbüßten Haftstrafe entlassen werden. Dies gilt aber nicht bei schweren Straftaten. Benötigt werden die Haftplätze auch, weil die britische Justiz derzeit gegen Personen vorgeht, die sich im Sommer an rechtsextremen und antimuslimischen Ausschreitungen beteiligt haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2024 08:00 Uhr