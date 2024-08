In Grafenrheinfeld werden am Abend AKW-Kühltürme gesprengt

Grafenrheinfeld: In dem Ort im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt sollen heute die beiden Kühltürme des stillgelegten Kernkraftwerks gesprengt werden. Seit neun Jahren läuft der Rückbau. Das Landratsamt rechnet mit tausenden Schaulustigen, wenn am Abend um 18 Uhr 30 die Türme in sich zusammenfallen. Sie sind 143 Meter hoch und haben einen Durchmesser von rund 105 Metern. Der Eigner PreussenElektra spricht von 34 Tonnen Stahlbeton, die anfallen werden. Läuft alles nach Plan, dauert das Spektakel keine Minute. Es ist erst das zweite Mal, dass in Deutschland Kühltürme eines stillgelegten Meilers gesprengt werden. Die Anlage in Grafenrheinfeld war im Zuge der Energiewende 2015 abgeschaltet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 07:00 Uhr