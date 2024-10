In Georgien ruft Opposition zum Protest auf

Tiflis: In Georgien hat die Opposition zum Protest aufgerufen. In der Hauptstadt Tiflis sollte am Nachmittag eine Demonstration beginnen. Die prowestliche Präsidentin des Landes, Salome Surabischwili, unterstützt die Proteste. Sie geht davon aus, dass das Ergebnis der Parlamentswahl vom Samstag gefälscht ist. Nach der Wahl wurde die nationalkonservative und russlandfreundiche Partei "Georgischer Traum" zum Sieger erklärt - und das trotz etlicher Belege für Unregelmäßigkeiten. Der Westen hält sich mit einer Bewertung zurück. Die Bundesregierung, die USA und auch die EU riefen Politiker in Georgien bislang nur zur Aufklärung der Vorwürfe auf. - Georgien ist EU-Beitrittskandidat; die Gespräche liegen derzeit auf Eis.

