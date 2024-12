In Georgien protestieren erneut Tausende gegen eine Abkehr von der EU

Tiflis: In Georgien sind den fünften Abend in Folge tausende Menschen auf die Straße gegangen: Sie protestieren gegen den Aufschub der EU-Beitrittsverhandlungen durch die Russland-freundliche Regierung. In Tiflis versammelten sich die Demonstranten vor dem Parlament. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die Wasserwerfer und Tränengas einsetzte. Auch in der zweitgrößten Stadt Georgiens, Batumi, gab es Proteste. Mehr als 200 Menschen wurden seit Beginn der Demonstrationen vorige Woche festgenommen. Regierungschef Kobachidse hatte am Donnerstag angekündigt, die EU-Beitrittsverhandlungen seines Landes bis 2028 auf Eis zu legen.

