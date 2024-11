In Georgien hat es mehr als hundert Festnahmen gegeben

Tiflis: Allein in der georgischen Hauptstadt hat die Polizei im Rahmen der Massenproteste etwas mehr als 100 Menschen festgenommen. Aus dem Innenministerium hieß es dazu, die Kundgebung vor dem Parlamentsgebäude habe die vom Gesetz festgelegten Normen gesprengt. So hätten Demonstranten Steine geworfen, Barrikaden gebaut und Gegenstände verbrannt. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas gegen die Menschen ein. Auslöser der Proteste sind die aus Sicht der Opposition gefälschten Wahlen und die Ankündigung der Regierung, die Beitrittgespräche mit der EU auf Eis zu legen. In Tiflis haben deshalb auch gestern Abend wieder zehntausende Menschen demonstriert. Die Mehrheit der Bevölkerung ist Umfragen zufolge für einen EU-Beitritt, der auch als Ziel in der Verfassung festgeschrieben ist.

